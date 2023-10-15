Свыше 17 тыс. белгородских школьников посетили экскурсии по региону за два года

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, проект продолжат в 2024 году

БЕЛГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. белгородских школьников побывали на экскурсиях по родному региону за два года действия специальной программы в рамках профильного нацпроекта по туризму. Об том сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что только в текущем году бесплатные экскурсии посетили почти 13 тыс. школьников. "Экскурсии по региону проводились в течение трех месяцев, за весь период в поездки отправились 12 672 ученика 5-9 классов, путешествия были двухдневными и полностью бесплатными, включали в себя трансфер, проживание в отеле, питание, экскурсии, тематические мастер-классы", - сказал Гладков.

Губернатор напомнил, что в августе регион получил дополнительные средства на развитие школьного туризма, благодаря чему еще 505 школьников смогли узнать область лучше.

"Таким образом, в текущем году финансирование за счет федерального бюджета составило 65,8 млн рублей, а по результатам двух лет наш регион вошел в топ-5 по количеству детей, которым была оказана такая госуслуга", - пояснил Гладков. Всего же, заметил он, за два года реализации проекта более 17 тысяч школьников приняли участие в поездках.

Говоря о маршрутах поездок, губернатор отметил, что их география включала в себя и "Прохоровское поле", и крепость "Яблонов", и металлургические предприятия, и белгородский зоопарк. "Я уверен, что наши дети получили большой заряд бодрости, увидели, насколько яркая, красивая и интересная наша область, полюбив ее еще больше, а впечатления, я уверен, они пронесут через всю свою жизнь", - подчеркнул Гладков, заверив, что в 2024 году проект будет продолжен.