В Петергофе завершился сезон фонтанов

С 16 октября вход в парки станет бесплатным, сообщили в пресс-службе музея-заповедника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Сезон фонтанов официально закрылся в Петергофе. С понедельника, 16 октября, вход в парки станет для всех бесплатным, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф".

"15 октября завершается летний сезон в музее-заповеднике "Петергоф". С 16 октября фонтаны не работают, музеи переходят на зимнее расписание, а вход в парки становится бесплатным. Режим работы парков с 16 октября: Нижний парк открыт с 09:00 до 18:00, парки Александрия и Ораниенбаум - с 09:00 до 20:00", - сообщили в пресс-службе.

ГМЗ "Петергоф" открыл летний сезон 22 апреля. В этот день состоялся торжественный пуск фонтанов Большого каскада и фонтана "Самсон" под музыку "Гимна великому городу" Рейнгольда Глиэра.