В УрФО победителями финала "Лидеры России" стали 27 человек

Всего на участие в пятом сезоне подали почти 12,8 тыс. заявок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Победителями финала конкурса "Лидеры России" стали 27 человек в Уральском федеральном округе. Больше всего участников - 14 - в суперфинале представит Свердловская область, сообщили в пресс-службе конкурса.

"В Екатеринбурге завершился окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - в Уральском федеральном округе. Его победителями стали 27 управленцев из пяти регионов УрФО. Все они получили право участвовать в юбилейном суперфинале в 2024 году", - говорится в сообщении.

Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 12,8 тыс. заявок от представителей УрФО, 259 человек допущены к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали участники из Свердловской области - 14 человек, по 4 из Челябинской области и Югры, 3 из Ямало-Ненецкого автономного округа и 2 из Тюменской области. Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что суперфиналисты получат образовательные гранты на 1 миллион рублей на обучение у крупных государственных деятелей, руководителей холдингов и госкорпораций.

"Кадровый вопрос стоял всегда, и он никогда не был простым. Все крупные корпорации, региональные и муниципальные команды постоянно находятся в поиске. Конкурс "Лидеры России" - это лучшая возможность презентовать себя. В то время как участники переходят с одного этапа на другой, за ними внимательно наблюдают, особенно представители партнеров конкурса", - приводят в пресс-службе конкурса слова полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года начался пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 миллиона заявок из 150 стран. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" станут известны в 2024 году.