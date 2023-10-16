В Москве число случаев раннего выявления рака молочной железы выросло на 12%

Для диагностики рака молочной железы женщинам в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ молочных желез, а с 40 лет - маммографию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Показатель ранней диагностики онкологии молочной железы за последние 5 лет вырос в Москве почти на 6%, а за 10 лет - практически на 12%. Такие результаты достигнуты благодаря внедрению в столице нового стандарта онкологической помощи, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Рак груди продолжает занимать лидирующие позиции среди любых других форм онкологических заболеваний у женщин. И самое главное для эффективного лечения - это ранняя диагностика. Благодаря внедрению в Москве нового стандарта онкологической помощи, который в том числе предполагает использование самого передового диагностического оборудования и самых современных подходов в выявлении рака молочной железы, мы видим стойкую тенденцию роста доли ранней диагностики этого онкологического заболевания. Так, в 2022 году этот показатель составил 79%, за пять лет он вырос на 5,8%, а за десять лет - на 11,6%", - сказала Ракова.

Она добавила, что в центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы организован мультимодальный прием врача-онколога при диагностике рака груди. "Благодаря такому подходу весь объем необходимых диагностических мероприятий для установки диагноза осуществляется в самые короткие сроки", - рассказала заммэра.

Как уточнила Ракова, для диагностики рака молочной железы женщинам в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ молочных желез, а с 40 лет - маммографию. Также для своевременного выявления заболевания женщинам необходимо регулярно проводить самодиагностику, отметила она.