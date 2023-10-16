Комитет Думы одобрил введение наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Изменения предлагается внести в действующие статьи УК РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Документ был внесен в Госдуму в сентябре группой парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном в пакете законопроектов, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Изменения предлагается внести в действующие статьи УК РФ, оставив предусмотренные в них санкции на нынешнем уровне. Речь идет о ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации) и 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов). Согласно законопроекту каждая из данных статей теперь будет касаться и добровольческих формирований Росгвардии.