16 октября, 08:04

Комиссия детских омбудсменов СНГ соберется в Минске 1 ноября

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что в состав комиссии вошли детские омбудсмены из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ пройдет 1 ноября в Минске. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в МИД РФ.

"В нашей повестке - сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств. В этом году оно усилилось, стартовала работа комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ, созданной по инициативе российской стороны. Первое заседание состоялось в июне, меня избрали председателем, и вот совсем скоро, 1 ноября, с коллегами мы встретимся в Минске, будем обсуждать свои наработки, делиться опытом и представим каждый свое видение по актуальным вопросам защиты прав детей", - сказала она.

Львова-Белова напомнила, что в состав комиссии вошли детские омбудсмены из шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана. Она отметила, что институт уполномоченного продолжает взаимодействие и с коллегами в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Россия оказывает республикам гуманитарную помощь, направляет медиков по необходимым профилям, а также принимает детей на лечение. 

Теги:
БелоруссияРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
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