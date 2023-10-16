16 октября, 09:40
Пандемия COVID-19

В Югре число заражений коронавирусом за неделю выросло почти в 1,5 раза

В регионе зафиксировали 314 новых случаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с весны достигло 314 за неделю, что почти в полтора раза выше, чем неделей ранее. Об этом сообщается на едином официальном сайте государственных органов Югры.

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"С 11 по 16 октября зафиксировано 314 новых случаев COVID-19 в 21 из 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В Югре фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. За неделю с 3 по 9 октября в регионе зафиксировано 218 новых случаев. Ранее из-за роста числа больных с коронавирусом в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 271 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 618 человек, выздоровели более 268 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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