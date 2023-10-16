В Перми завершили строительство стелы "Город трудовой доблести"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что высота сооружения составляет почти 26 м

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Строительство стелы "Город трудовой доблести" завершили в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Завершили возведение стелы "Пермь - город трудовой доблести". Это дань памяти всем прикамцам, приближавшим Победу. <...> Обязательно проведем торжественное открытие стелы, пригласим наших ветеранов, представителей промышленных предприятий, молодежные организации", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, высота стелы составляет почти 26 м. Она установлена на площади Карла Маркса. Возле стелы построили также амфитеатр и стену с мозаикой, благоустроили прилегающую территорию. "Одним из центральных элементов комплекса стала легендарная фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Во время войны на заводе на нужды фронта трудились более 5 тыс. подростков, Валя был самым младшим из них", - рассказал губернатор.

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Перми указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2020 года. В годы Великой Отечественной войны в тылу трудились около 100 тыс. пермяков, работало 74 оборонных предприятия. В столице Прикамья произвели и отправили на фронт более 13 млн минометных снарядов, около 3 млн реактивных зарядов для "Катюш", здесь же был изготовлен каждый третий взрыватель для снарядов. Также все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены топливной аппаратурой, произведенной в Перми. 11 орденами было награждено девять предприятий, еще шесть предприятий получили Красные знамена на вечное хранение.