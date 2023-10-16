16 октября, 12:20

Погранслужба Эстонии оштрафовала россиянина за георгиевскую ленту в автомобиле

Сумма штрафа составляет €400

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы Эстонии назначили штраф в размере €400 россиянину, в автомобиле которого заметили георгиевскую ленточку. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его данным, водитель был оштрафован в выходные на погранпереходе в Нарве при въезде в Эстонию.

Пограничники заметили георгиевскую ленточку, которая была закреплена на зеркале заднего вида. Водителю объяснили, что демонстрация такой символики в стране запрещена.

Проживает ли оштрафованный россиянин в Эстонии постоянно, не уточняется. 

Теги:
ЭстонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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