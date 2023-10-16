В Кропивницком с 2022 года переименовали около 170 топонимов, связанных с РФ и СССР

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 170 улиц и переулков в Кропивницком Кировоградской области Украины, названия которых связаны с Россией и СССР, переименовали с 2022 года. Об этом сообщила военная администрация региона.

"В Кропивницком избавляются от российской и советской топонимики - в течение 2022-2023 годов переименовали почти 170 улиц и переулков города", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В регионе систематически проводят переименования топонимов. Сам город, именовавшийся до 2016 года Кировоградом, тоже изменил название.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что за год было изменено почти 10 тыс. географических названий и демонтировано 150 памятников, связанных с Россией.