Ближневосточное агентство ООН удалило сообщение о вывозе топлива из своего офиса в Газе

После того как власти Израиля призвали жителей Газы к эвакуации, БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг анклава

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) удалило свое сообщение о том, что группа неизвестных незаконно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса агентства в секторе Газа.

Заявления нет ни странице агентства в социальной сети X (ранее Twitter), ни на его сайте. Но его можно найти в архивной версии сайта.

После того как власти Израиля призвали жителей Газы к эвакуации, БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг анклава.

Как ранее сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.