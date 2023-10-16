Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гладкова

По словам премьер-министра, композитор виртуозно работал в самых разных жанрах и стилях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Геннадий Игоревич виртуозно работал в самых разных жанрах и стилях. Он создал прекрасные симфонические пьесы, оперы, балеты, мюзиклы и романсы. Особой популярностью пользовались его произведения для спектаклей, художественных и анимационных фильмов. "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо". Эти пронзительные лирические мелодии передают чувства и настроения героев, заставляют зрителей радоваться, грустить, сопереживать", - говорится в сообщении.

Он назвал Гладкова уникальным композитором, чье творчество покорило сердца миллионов людей. "Геннадия Гладкова больше нет с нами, но осталась его музыка, которая всегда будет напоминать об этом светлом, многогранном и неординарном человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия родным, близким, всем, кто уважал, высоко ценил Геннадия Игоревича Гладкова", - заключил премьер.

Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его первой работой стало музыкальное сопровождение к документальному фильму "Тайны минувшего" студии "Центрнаучфильм" (1962). Музыка композитора звучит в фильмах режиссеров Александра Серого ("Джентльмены удачи", "Ты - мне, я - тебе"), Александра Митты ("Точка, точка, запятая…"), Игоря Усова и Геннадия Казанского ("Новогодние приключения Маши и Вити"), Марка Захарова ("Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона"), Яна Фрида ("Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф"), Аллы Суриковой ("Человек с бульвара Капуцинов").

Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе "Самый, самый, самый, самый", "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок".