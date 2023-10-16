В Минюсте на фоне призывов к "акции адвокатов" напомнили о требованиях закона

Поводом для акции авторы появившейся в интернете петиции назвали арест 13 октября троих адвокатов Алексея Навального

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции РФ Михаил Бесхмельницын напомнил о требованиях закона к адвокатам в связи с появившейся в интернете петицией провести трехдневную "акцию адвокатов" с отказом от участия защитников в процессуальных действиях. Поводом для акции в защиту прав адвокатов авторы петиции назвали арест 13 октября троих адвокатов Алексея Навального.

"Что касается всяких петиций, "предупредительных акций" и "приостановки процессуальных действий", к которым призывают разного рода активисты, то отмечу, что такие призывы могут еще больше подорвать доверие к адвокатуре как институту, который имеет публично-правовое значение, так как на него возложена обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, о чем неоднократно высказывался Конституционный суд РФ. Есть определенные профессиональные требования, этические критерии для защитников. Призываю коллег из адвокатуры не забывать об этом", - отметил Михаил Бесхмельницын, чьи слова привели в пресс-службе Минюста.

Он отметил, что отказ адвоката от участия в процессуальных действиях будет являться нарушением закона об адвокатуре, которым предусмотрено, что адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также не вправе отказаться от принятой на себя защиты.

Комментируя арест адвокатов, замминистра юстиции заметил, что "сегодня некоторые деятели искусственно пытаются соорудить интригу, вызвать общественный резонанс, говоря о нарушении прав адвокатов". "На деле же мы видим, что ряду адвокатов предъявлены обвинения в совершении преступлений экстремистской направленности, при этом ими был использован их процессуальный статус", - сказал он, добавив, что Конституция России закрепляет принцип равенства всех перед законом и судом. "Лица, имеющие статус адвоката, не являются исключением из указанного правила", - подчеркнул замминистра.

"Наделение адвоката дополнительными гарантиями защиты от незаконного воздействия на его профессиональную деятельность, так называемый адвокатский иммунитет, не освобождает адвоката от ответственности за нарушения требований закона", - добавил он.