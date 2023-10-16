В передовой инженерной школе НовГУ пройдет первый кинопроект для школьников

В программу интенсива войдут, в частности, лекции о киноиндустрии, режиссуре и видеомонтаже, а также практикумы по созданию и продакшену видеороликов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Первый образовательный кинематографический проект пройдет на базе передовой инженерной школы НовГУ ИНТЦ "Валдай" с 1 по 3 ноября. Киношколу организуют в рамках профориентационной деятельности ПИШ НовГУ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Впервые школьники 8-11-х классов научатся искать идеи, снимать и монтировать кино, фотографировать, записывать звук. Сегодня эти навыки востребованы не только в киноиндустрии, но и в сферах журналистики, блогинга и digital-услуг", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, в программу интенсива войдут лекции о киноиндустрии, режиссуре и видеомонтаже, практикумы по созданию и продакшену видеороликов, мастер-классы по операторскому мастерству, интерактивные занятия на примере мобильной видеосъемки. Преподавателями киношколы станут практикующие специалисты из сферы кинорежиссуры, звукозаписи, фотосъемки и монтажа. Среди них генеральный директор кинокомпании "Невафильм", заместитель директора мультимедийного центра "Россия".

В процессе интенсива ученики опробуют себя в разных ролях: режиссера, звукорежиссера, оператора, продюсера, режиссера монтажа.