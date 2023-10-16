В Сенате Италии представили книгу медика из России

Джалалудин Саидбегов отметил, что всю выручку от продаж своей работы в Италии он передал детской больнице "Младенец Иисус"

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Переведенную на итальянский язык книгу российского врача-невролога профессора Джалалудина Саидбегова "Если болит спина" представили в Сенате (верхней палате) итальянского парламента. Конференция с участием автора и нескольких специалистов в области лечения заболеваний позвоночника прошла по инициативе сенатора Марио Оккиуто и была приурочена ко Всемирному дню позвоночника.

Книга, написанная в соавторстве с сыном, также врачом, в которой собран научный и медицинский опыт автора по лечению патологий позвоночника, была издана на русском языке в 2019 году. Сначала она вышла в Дагестане, откуда родом Саидбегов. Затем дважды переиздавалась в Москве и была переведена на английский язык. Как автор сообщил корреспонденту ТАСС, всю выручку от продаж книги в Италии он передал детской больнице "Младенец Иисус". Изобретенный Саидбеговым метод лечения пояснично-крестцового (дискогенного) радикулита, который использовался в клиниках СССР и России с 1985 года, а также методика по лечению таких патологий позвоночника, как протрузии и грыжи дисков, предполагают альтернативу хирургическому вмешательству.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и содержит практические рекомендации по правильному распределению нагрузки на позвоночник. По мнению медика, этому надо "учить в школе, как другим предметам". Его рекомендации по профилактике заболеваний позвоночника и их предотвращению уже в школьном возрасте привлекли внимание профильных итальянских ведомств, включая Минздрав и министерство образовательных учреждений.

Саидбегов, с 1990-х живущий и работающий в Италии, преподавал в римском университете "Сапиенца", является членом ведущих международных организаций вертебрологов, включая EUROSPINE. Он продолжает сотрудничество с российскими медицинскими и образовательными учреждениями и лично способствовал налаживанию их научного обмена с университетами Италии.