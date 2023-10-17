В Петербурге состоится финал международного стройчемпионата

Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Финал III Международного строительного чемпионата начнется во вторник и продлится до 20 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе чемпионата.

"Финал III Международного строительного чемпионата состоится с 17 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе мероприятия. Связующим звеном между всеми блоками чемпионата - соревнованиями, деловой программой, выставкой, специальными проектами - стала тематика технологий нового времени, также отметили организаторы.

На время проведения чемпионата площадка "Экспофорума" станет местом притяжения экспертов строительной отрасли, власти, бизнеса и науки. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий. Концепцией программы утверждены восемь ключевых треков: стратегический, международный, научный, молодежный, профессиональный, технологический, региональный и бизнес-трек.

На мероприятие приглашены представители 40 стран - участниц СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС и АСЕАН. В ходе чемпионата пройдут Международный саммит по развитию строительной отрасли, VII Международная конференция "Развитие института строительной экспертизы" и II Евразийский строительный конгресс.

Соревновательный блок III Международного строительного чемпионата в 2023 году представлен 25 индивидуальными и командными номинациями в сфере строительства, проектирования и управления. Уже второй год успешно проводится и Студенческая лига Международного строительного чемпионата. В 2023 году студентам профильных вузов и колледжей доступны 19 номинаций.

Как стройчемпионат привлекает школьников

В этом году чемпионат открыт и для школьников - впервые в рамках события проводится Школьная лига, созданная при поддержке Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Учащимся 8-10-х классов доступны четыре номинации, старшеклассникам предстоит проектировать российские города будущего. Конкурс в Лигу составил 12 команд на место.

В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа, оценивать их мастерство будут порядка 350 экспертов. Общий призовой фонд чемпионата составляет более 53 млн рублей, из них 14,1 млн рублей - фонд Студенческой лиги, 1,2 млн рублей - фонд Школьной лиги. Кроме того, победители Школьной лиги получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы нашей страны.

Выставка III Международного строительного чемпионата станет огромным мультимедийным пространством, посвященным истории строительной отрасли, ее целям и планам на будущее. Гости также смогут посетить научно-образовательный кластер, в котором будут представлены уникальные образовательные возможности отрасли, профессиональные конкурсы, стажировки и программы дополнительного образования, открытый лекторий с выступлениями и мастер-классами амбассадоров чемпионата.

Впервые Международный строительный чемпионат состоялся в Сочи в период пандемии в 2021 году и вызвал большой интерес у бизнеса. В прошлом году чемпионат прошел в Казани. В 2022 году чемпионат посетили представители крупного бизнеса и государственных структур из 24 стран, а на площадку приехали более 6 тысяч человек, из них более 800 - участники соревновательного блока. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС.