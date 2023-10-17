Госзаповедник Калмыкии окажет поддержку в становлении резервата Казахстана

Территория резервата "Бокейорда" по своим природным особенностям практически идентична территории Северо-западного Прикаспия, где расположен заповедник "Черные земли"

ЭЛИСТА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники государственного заповедника Калмыкии "Черные земли" окажут помощь созданному полтора года назад в западном Казахстане природному резервату "Бокейорда" в инвентаризации его флоры и фауны, сообщил ТАСС директор заповедника Батаар Убушаев.

"Достигнута договоренность с руководством национального природного резервата "Бокейорда" Казахстана о проведении совместных научных исследований, мы готовы оказать методическую и практическую помощь нашим коллегам в становлении резервата, инвентаризации его флоры и фауны. Наши сотрудники поедут в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) поделиться своими знаниями, посмотреть на места обитания исчезающих из дикой природы степных орлов, а также сайгаков. Мы рассчитываем, что сотрудничество и обмен опытом позволит двум резерватам более эффективно решать поставленные задачи по охране природы", - сказал он.

Территория созданного полтора года назад в западном Казахстане природного резервата "Бокейорда" по своим природным особенностям практически идентична территории Северо-западного Прикаспия, где расположен заповедник "Черные земли" Калмыкии. У двух ООПТ одна общая популяция степного орла.

"Это, в частности, доказала рожденная в нашем заповеднике орлица Иджил (в переводе с калмыцкого - "Волга"), за которой мы следим с помощью спутникового датчика. Иджил уже два лета кряду, пока она молода и не гнездится, проводит на территории Западного Казахстана. Зимует в Кении, весну проводит в Калмыкии, затем летит в Западный Казахстан. Наши коллеги из различных резерватов Казахстана также занимаются спутниковым мечением орлов, что, объединив усилия, позволит получить более полные сведения о биологии и миграции вида", - отметил собеседник агентства.

Положение популяции степного орла играет роль своеобразного индикатора состояния всей степной экосистемы, считает Батаар Убушаев. Степной орел в России - самый редкий из орлов, причем, по данным ученых, в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции, республика является последним западным форпостом этого вида в Европейской части страны. Предположительно группировка этих краснокнижных птиц в Республике Калмыкия составляет около 1 тыс. пар.

"Популяция степного орла в Калмыкии постепенно уменьшается, этому способствует гибель птиц на ЛЭП, уменьшение кормовой базы, особенно малого суслика, распахивание мест обитания. Орнитолог нашего заповедника поможет коллегам из Казахстана обследовать линии ЛЭП, обучить навыкам видового определения погибших птиц по костно-перьевым останкам и в целом провести инвентаризацию хищных птиц резервата", - добавил директор ООПТ.

Площадь заповедника "Черные земли", созданного в 1990 году, составляет 121,1 тыс. га. В заповеднике есть пять экологических троп - "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча", "Меклетинские розовые озера" и "Звериная тропа". На них можно увидеть множество видов животных и птиц, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения - сайгаков, журавлей-красавок, розовых пеликанов, колпиц, краснозобых казарок, степных орлов, множество видов околоводных, водоплавающих и степных птиц.