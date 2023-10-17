В Москве автомобили BMW чаще других оставляют без номеров на парковках

С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили 307 автомобилей BMW без номеров на спецстоянки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. автомобилей без номеров переместили с начала года на спецстоянки в Москве, более 10% из них - BMW. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал заммэра Москвы <…> по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили 307 автомобилей BMW без номеров на спецстоянки. Это важная мера предосторожности, так как если автомобиль невозможно своевременно идентифицировать, он может представлять потенциальную опасность для города и жителей. В том числе находиться в угоне или иметь отношение к криминалу", - говорится в сообщении.

Помимо BMW, часто перемещали автомобили марок Mercedes-Benz (194 авто), Kia (188 авто), Toyota (188 авто). Всего с начала года эвакуаторы переместили почти 3 тыс. машин по решению антитеррористической комиссии. Среди них встречались и люксовые автомобили, такие как Ferrari, Aston Martin, Maybach, Rolls-Royce.

"После перемещения на спецстоянку авто без номеров проверяют правоохранительные органы. Если полиция не выявила ничего противоправного и авто было припарковано без нарушений, владелец может бесплатно его вернуть", - уточнил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.