В Думу вносят законопроект об указании количества сахара на лицевой стороне упаковки

Обязательное нанесение такой информации касается тех товаров, в которых количество сахара превышает 5 г на 100 г продукта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий указание количества сахара на лицевой стороне упаковки продукта. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Так, предлагается прописать новую норму, согласно которой информация о наличии в продукте питания сахара, его количестве, а также доли в процентах от ежедневной нормы потребления сахара должна обязательно размещаться на лицевой стороне упаковки в рамке красного цвета. Уточняется, что обязательное нанесение такой информации касается только тех товаров, в которых количество сахара превышает 5 г на 100 г продукта.

Разработчики напомнили, что действующим законодательством не предусматривается установление таких требований к производителям. Авторы убеждены, что предложенная инициатива поможет минимизировать риски для уязвимых категорий населения, страдающих от диабета, ожирения и иных заболеваний. "Эти риски возникают в связи с тем, что значительная часть сахаров содержится в пищевых продуктах, которые традиционно не воспринимаются как сладости или десерты", - подчеркнули депутаты.

По словам Слуцкого, яркое и заметное указание на лицевой стороне упаковки количества сахара, содержащегося в продукте, "позволит гражданам соблюдать правильное питание, что снизит общий уровень заболеваемости россиян".