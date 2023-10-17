17 октября, 09:51

В Берлине экоактивисты забрызгали краской Часы мира

По словам Letzte Generation, "правительство тратит драгоценное время на неэффективные меры по защите климата и на лживые обещания"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation забрызгали оранжевой краской один из символов Берлина - Часы мира на площади Александерплац, известные также как Часы мирового времени. Об этом говорится на странице активистов в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

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"Федеральное правительство тратит драгоценное время на неэффективные меры по защите климата и на лживые обещания", - объяснили в Letzte Generation свои действия.

Часы мира - известная берлинская достопримечательность, открытая в 1969 году. Часы в форме колонны с ротондой показывают время в 146 городах. С 2015 года объект включили в список памятников архитектуры.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия. 

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