Приморье получит 400 млн рублей на предотвращение последствий наводнений

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что средства пойдут на закупку тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ

ТАСС, 17 октября. Приморский край дополнительно получит 400 млн рублей на закупку техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ после наводнения. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Принято решение о выделении более 400 млн рублей на закупку тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ в целях предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Трутнев.

Краевое правительство ранее сообщало, что регион получит почти 760 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию ущерба от произошедшего в августе наводнения.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.