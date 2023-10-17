В "Москвариуме" ждут рождения детеныша косатки в декабре

Это первая беременность косатки в искусственных условиях на территории России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя косатка Ная из "Москвариума" беременна, детеныш должен появиться на свет во второй половине декабря, сообщила журналистам главный ветеринарный врач "Москвариума" Ирина Суворова.

"Наша косатка Ная беременна, на сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и мы с большой долей вероятности ожидаем появление малыша во второй половине декабря. Оплодотворение наступило естественным путем, это уникальный случай для российской практики работы с морскими млекопитающими. Это первая беременность косатки в искусственных условиях на территории нашей страны", - сказала Суворова.

Она отметила врач, ветеринарная служба аквариума усилила мониторинг состояния Наи в связи с беременностью, проводятся многочисленные исследования, в том числе крови, уровня гормонов и вдыхаемого воздуха, кроме того, в центре есть два современных узи-аппарата, которые позволяют контролировать развитие плода. Был скорректирован и рацион косатки, и схема витаминопрофилактики, чтобы Ная получала все необходимые микро и макроэлементы, питательные вещества. К сожалению, определить пол детеныша внутриутробно невозможно, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что беременность является доношенной, а внутренние органы и системы малыша сформированы.

По словам Суворовой, в среднем продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок 17,5 месяцев. Уже подготовлено все необходимое для малыша-косатки: бассейны, заменитель китовьего молока, если Ная не сможет кормить самостоятельно. "Заменитель китовьего молока является одним из компонентов питательной смеси для выкармливания детенышей китообразных. Также туда входит селедочный фарш, рыбий жир, различные витамины и лецитин. Все это есть", - пояснила она.

Главный ветеринарный врач "Москвариума" рассказала, что Ная из 11 лет своей жизни девять провела в "Москвариуме" в компании двух других косаток, самки и самца, которые были ее семьей, но в 2023 году эти два животных умерли. Ная тяжело переживала потерю. "Наша команда бросила все свои силы на то, чтобы поддержать психологическое и физиологическое состояние Наи. Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что оно стабильно. Беременность развивается так, как и положено", - сказала Суворова.

Рождение косатки

Суворова отметила, что команда "Москвариума" надеется на то, что роды пройдут хорошо, но возможны и риски. "Дело в том, что косатки - это млекопитающие, которые дышат воздухом. Но детенышей они рожают в воду, и малышу нужно максимально быстро всплыть на поверхность, чтобы сделать первый вдох. Иногда ослабленные родами малыши не могут достаточно быстро всплыть, тогда самка должна помочь, подтолкнув малыша к поверхности. Есть опасения, что Ная ввиду неопытности, так как это ее первые роды, не сможет сориентироваться", - пояснила она.

Кроме этого, есть риски потери детеныша, связанные с различными врожденными патологиями, не все из которых можно диагностировать на узи. Но если у подавляющего большинства животных и человека есть возможность для помощи в родоразрешении провести оперативное вмешательство - кесарево сечение, - то у косаток из-за анатомических и физиологических особенностей это невозможно. "Но сейчас Ная чувствует себя прекрасно, малыш соответствует срокам. У нас есть основания полагать, что роды пройдут успешно", - сказала Суворова.

О выступлениях косатки Наи

Суворова также сообщила журналистам, что Ная не будет участвовать в новогодних шоу "Москвариума".

"Ная не будет участвовать в новогодних шоу, на сегодняшний день новогоднее шоу [с косаткой - прим. ТАСС] не планируется ввиду скорых родов", - сказала она.

Ветеринарный врач добавила, что пока еще рано говорить о том, когда Ная сможет вернуться к выступлениям после родов. "Я думаю, что первый год, как минимум, а то и два, она будет занята уходом за малышом", - добавила Суворова.

Косатки - это самые крупные представители семейства дельфиновых, она обитают практически во всех морях и океанах планеты. Это хищные животные, они питаются различной добычей, начиная от рыбы и заканчивая морскими млекопитающими. Социальная организация у косаток очень сложна, сравнить ее можно с социальной структурой у высших приматов и слонов, главой семьи у них всегда является самка-матриарх, добавила Суворова.