В мечетях Чечни прошел коллективный намаз в поддержку Палестины

Депутат Госдумы Адам Делимханов также сообщил, что собравшиеся на ночной намаз помолились за военнослужащих, "которые сегодня противостоят сатанизму и нацизму на Донбассе и Украине"

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Коллективный намаз тахаджуд прошел в ночь на вторник в мечетях Чечни. Во время него верующие попросили благословения для народа Палестины, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Сегодня вся мусульманская умма молится за наших братьев и сестер в Палестине, прося Всевышнего защитить их от несправедливости и даровать им наилучший исход. <…> Я выражаю слова искренней благодарности [главе Чечни] Рамзану Ахматовичу [Кадырову] за эту инициативу, благодаря которой сегодня ночью в мечетях республики тысячи верующих обратились к Аллаху с мольбой", - написал Делимханов.

Он добавил, что собравшиеся на ночной намаз помолились за военнослужащих, "которые сегодня противостоят сатанизму и нацизму на Донбассе и Украине".

Глава Чечни на прошлой неделе упрекнул Запад в "двойных стандартах" по отношению к арабо-израильскому конфликту. Ситуация на Ближнем Востоке, по его мнению, сложилась бы иначе, если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок - конфликта бы удалось избежать.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения. В субботу глава национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил ТАСС, что Россия способна сыграть ключевую роль в прекращении военной эскалации на Ближнем Востоке, которая произошла по причине израильской агрессии.