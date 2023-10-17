На Ямале завершили строительство самой большой школы региона

Общая площадь четырехэтажного здания составляет почти 40 тыс. кв. м

ТАСС, 17 октября. Арктический лицей на 1 600 детей достроили в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Учреждение, в котором созданы 25-метровый бассейн, зимний сад и минералогический музей, стало самым большим в округе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Арктический лицей на 1 600 детей расположен в микрорайоне Славянский. Здесь есть 25-метровый бассейн, зимний сад, минералогический музей. Образовательное учреждение построено в рамках масштабной программы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по возведению на Ямале 25 новых школ. Появление современного Арктического лицея способствует реализации национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет почти 40 тыс. кв. м. Кроме классов и административных кабинетов, обустроили лекционную и игровую зоны, автогородок и спортивный блок. Создан зал хореографии, медийный центр, центр дистанционного образования, зимний сад, минералогический музей, изостудия, сенсорная комната, галокамера, читальный зал.

Отдельное внимание уделили безопасности: здесь не только установили охранную сигнализацию и видеонаблюдение, но и персональную пропускную систему - для входа персонала и учеников будут использоваться индивидуальные смарт-карты. Также контроль доступа в здание обеспечит система распознавания лиц. Все входы в здание оборудованы стационарными металлоискателями, а доступ в помещения обеспечивают электронные замки.

Масштабная программа по строительству новых школ реализуется по всему региону. Еще одно образовательное учреждение строится в микрорайоне Тундровый Нового Уренгоя. Школы возводят в Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Ноябрьске и Губкинском.