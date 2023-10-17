Грету Тунберг задержали в центре Лондона во время акции экологистов

По словам лидера EIF Робина Уэллса, выступление экологистов направлено против тех, кто продолжает "стремиться к получению прибыли в ущерб нашему здоровью в общем доме"

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана в центре Лондона во время акции протеста у отеля InterContinental London Park Lane, где во вторник открылась трехдневная встреча Energy Intelligence Forum (EIF) с участием руководителей нефтегазовых гигантов, в том числе Shell и Total. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Ранее за блокирование дорожного движения вблизи отеля были арестованы пятеро экологистов из организации Fossil Free London (FFL). Cогласно сообщению FFL, двое ее активистов взобрались на отель и развернули над входом большой транспарант "Заставь крупные нефтяные компании заплатить". Кроме того, десятки манифестантов пытались заблокировать подходы к отелю и воспрепятствовать входу участников форума в здание.

По словам лидера EIF Робина Уэллса, выступление экологистов направлено против тех, кто продолжает "стремиться к получению прибыли в ущерб нашему здоровью в общем доме".

Согласно сообщению организаторов Energy Intelligence Forum, основная его цель - дать "деятелям, принимающим решения, идейным вдохновителям и новаторам возможность обсудить, как в разделенном мире обеспечивать планету ресурсами надежным, доступным и экологически чистым способом". Нефтегазовая отрасль работает, по их оценке, в условиях "глубоких разломов в геополитике, различного позиционирования странами климатических амбиций, разного подхода энергетических компаний к обеспечению устойчивого перехода".

В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.