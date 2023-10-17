Росприроднадзор повторно оштрафовал водоканал Ленобласти за загрязнение реки

За неисполнение предписания предприятие привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 170 тыс. рублей, выдано повторное предписание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора при внеплановой проверке выявило в стоках, сбрасываемых в реку в Ленинградской области, превышения по биогенным соединениям, металлам и нефтепродуктам, сообщила пресс-служба управления.

"В поселке Большая Пустомержа Ленинградской области недостаточно очищенные стоки загрязняют реку Нейма. <…> В стоках, сбрасываемых в реку, выявлены превышения по биогенным соединениям, металлам, нефтепродуктам. Не оформлено решение на право пользования водным объектом. Отсутствует оборудованный узел учета объемов сбрасываемых стоков в реку", - говорится в сообщении.

Специалисты Росприроднадзора обнаружили нарушения, когда проверяли исполнение предписания суда областным водоканалом. Выяснилось, что нарушения не только не устранили, но и продолжили сброс загрязненных стоков. За неисполнение предписания предприятие привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 170 тыс. рублей, выдано повторное предписание.

Ранее за сброс недостаточно очищенных стоков Леноблводоканал оштрафовали на 250 тыс. рублей. Нарушение зафиксировали в марте текущего года. Очистные сооружения Большой Пустомержи ввели в эксплуатацию более 50 лет назад и теперь требуют капитального ремонта, отмечает Росприроднадзор. Схема очистки не отвечает современным требованиям, предъявляемым к очистным сооружениям. В сточных водах, сбрасываемых в реку, а также в самой реке ниже места сброса, выявили превышения по ряду загрязняющих веществ, которые свидетельствуют об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.