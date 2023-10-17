Под Псковом перезахоронили останки 80 красноармейцев

Их обнаружили в ходе поисковой экспедиции

ПСКОВ, 17 октября. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 80 военнослужащих Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории Невельского района в Псковской области. Останки бойцов были обнаружены в ходе поисковой экспедиции по местам ожесточенных боев тех лет, сообщил глава Невельского района Олег Майоров.

"Сегодня в деревне Турки-Перевоз состоялось перезахоронение 80 воинов Советской Армии, обнаруженных поисковиками в течение этого года. Имена двух бойцов установлены: Есоян Владимир Хочуцурович, младший сержант, из Еревана и Скляр Николай Михайлович, рядовой, из Харьковской области. Теперь их имена увековечены на воинском захоронении", - написал Майоров в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что в мероприятии приняли участие юнармейцы школы №5. "Именно участие наших детей в таких мероприятиях является главным элементом патриотического воспитания, тем самым уроком о важном - уроком чести и доблести, уроком правды и памяти о защитниках нашей страны", - уточнил глава муниципалитета.

Невельский район в годы войны

Невельский район в годы войны находился в оккупации немецких войск, на территории муниципалитета действовало множество карательных отрядов. За годы оккупации здесь было сожжено 153 деревни. Жесткое сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. В августе 1943 года в районе началась так называемая рельсовая война: партизаны регулярно выводили из строя железные дороги.

В общей сложности от действий партизан в Невельском районе фашисты потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной Армии в октябре 1943 года стала одной из самых скоротечных наступательных операций Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.