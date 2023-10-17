Соревнования по пяти новым номинациям пройдут на Международном строительном чемпионате

В соревновательный блок программы добавлены номинации "Пусконаладочные работы", "Лучший эколог", "Навесные фасадные системы в жилищном строительстве", "ТИМ-специалист" и "Водители и машинисты дорожно-строительной техники"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Пять новых номинаций включены в программу соревнований III Международного строительного чемпионата, сообщил журналистам на полях чемпионата первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Новые номинации соревновательного блока, [в том числе] связанные с дорожным строительством, со строительством инженерных сетей, коммуникаций, с благоустройством, рекомендую всем посетить", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе чемпионата, в соревновательный блок программы добавлены командная номинация "Пусконаладочные работы", индивидуальная номинация "Лучший эколог", командная номинация "Навесные фасадные системы в жилищном строительстве", индивидуальная номинация "ТИМ-специалист" (дистанционно) и командная номинация "Водители и машинисты дорожно-строительной техники".

Также замглавы Минстроя рассказал, что на выставке, которая проходит в рамках чемпионата, можно увидеть, как в современных условиях происходит капитальный ремонт домов и квартир. "Когда семье, что называется прямо у них на глазах меняют в квартире инженерные коммуникации с минимальными повреждениями с минимальным дискомфортом, то есть семья продолжает жить в своей жизни. При этом в доме производится капитальный ремонт", - подчеркнул он.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий, в них примут участие представители более 30 стран. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа.