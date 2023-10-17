Эрнст анонсировал выход 20 новых проектов на Первом канале в 2024 году

По словам генерального директора, канал планирует создавать больше проектов про Россию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст анонсировал выход 20 новых проектов на канале в 2024 году.

"В наступающем году мы предложим около 20 с лишним новых форматов", - сказал он на конференции TV2B 2023, однако подробностей о том, какие это будут проекты, пока не раскрыл.

По словам Эрнста, канал планирует создавать больше проектов про Россию.

"Мы забыли, что у нас самая большая страна в мире, где представлено все. И мы активно показываем нашей телевизионной аудитории нашу прекрасную страну во многих проектах", - сказал он.

Кроме того, на базе шоу "Фантастика" Первый канал совместно с холдингом "Газпром-медиа" планирует снять сериал по детскому радиопроекту "Хрум или Сказочный детектив". "Будем производить полнометражные фильмы и сериалы", - добавил гендиректор Первого.

В целом, главная задача Первого канала - соответствовать импульсам времени, добавил Эрнст. "Мы активно меняем свой контент. Не сосредоточиваемся на воспроизведении старого контента, а его трансформируем. Например, в эфире сейчас идет "Голос", но в новой итерации - "Голос. Уже не дети". И также мы делаем с остальными нашими космическими старыми форматами", - заключил он.