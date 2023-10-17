Минтруд предложил оцифровать учет удостоверений бывших узников концлагерей

Это позволит россиянам получать меры поддержки по принципам социального казначейства, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил оцифровать учет удостоверений бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто в период Второй мировой войны. Это позволит россиянам получать меры поддержки по принципам социального казначейства, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Проектом приказа предлагается оцифровать учет удостоверений бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Это впоследствии позволит гражданам получать полагающиеся меры поддержки по принципам социального казначейства через портал госуслуг или беззаявительно", - говорится в сообщении.

Цифровой учет удостоверений нужен, чтобы органы, назначающие меры поддержки, могли подтвердить статус заявителя без истребования этих документов с человека. Проект приказа разработан по аналогии с проектом постановления по оцифровке учета удостоверений ветеранов труда.

Отмечается, что с 1 июля 2024 года уполномоченные органы, ответственные за выдачу удостоверений, самостоятельно будут вносить в Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере (ЕЦП) сведения о выдаваемых удостоверениях. Сведения о ранее выданных удостоверениях уполномоченные органы должны внести в ЕЦП до 1 января 2025 года. После введения и наполнения реестра с 1 января 2025 года россияне, как и прежде, смогут пользоваться удостоверениями, в том числе - для назначения мер социальной поддержки.

В Минтруде уточнили, что отсутствие сведений в реестре ЕЦП по ранее выданным удостоверениям не будет основанием для отказа в получении мер социальной поддержки.