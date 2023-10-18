Камчатский край доставил в ДНР новую партию материалов для подготовки к зиме

В Светлодарск привезли задвижки, радиаторы, шаровые краны, резьбы для ремонта систем отопления и водоснабжения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Очередную партию материалов, необходимых для подготовки к зиме подшефных Камчатке населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), доставили с полуострова в город Светлодарск. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В город были доставлены задвижки, радиаторы, шаровые краны, резьбы для ремонта систем централизованного отопления и холодного водоснабжения. Благодаря помощи Камчатского края в городе быстрыми темпами идет восстановление коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, а также создан технический запас материалов на случай аварийных ситуаций в зимний период", - говорится в сообщении.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским. На территории населенных пунктов проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, край регулярно формирует и отправляет в регион гуманитарную помощь. Также одним из направлений работы является организация поездок для детей в оздоровительные лагеря.