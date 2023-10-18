В Улан-Удэ стартовал проект "Гастрокэмпа" для шеф-поваров

Участники создадут уникальные блюда на основе национальной кухни Бурятии

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Шеф-повара из Бурятии, Монголии, Москвы, Хабаровска и Уфы стали участниками проекта "Гастрокэмп", который стартовал в Улан-Удэ. Мастера создадут уникальные блюда, которые войдут в меню - визитную карточку Бурятии для туристической привлекательности региона, сообщили ТАСС в туристском информационном центре (ТИЦ) "Байкал".

"Во главе с создателем и руководителем "Гастрокэмпа" Леонидом Гелибтерманом с 18 по 25 октября эксперты посетят несколько районов Бурятии, познакомятся с традиционной кухней, ее особенностями, вдохновятся местными продуктами. На основе этого будет создано полноценное меню из блюд, напитков, сетов и соусов, которые смогут появиться в ресторанах и кафе республики. Новое меню поможет раскрыть уникальность региона с точки зрения гастрономии, а также со временем стать визитной карточкой Бурятии", - отметили в ТИЦ "Байкал".

Специальный гость - шеф-повар из Монголии Эрдэнээ Сумьяадорж, который хранит традиции монгольской кухни, имеющей много схожего с бурятской, основу которой составляют мясные и молочные блюда. Также в составе команды - приглашенные шеф-повары: Антон Сальников из Москвы, Александр Чернышов из Хабаровска и Максим Лазарев из Уфы, а также бармен Евгений Шкарин и кондитер Марина Девятко.

Проект Гастрокэмп - инновационная разработка Международного эногастрономического центра. В 2022 году был проведен "Гастрокэмп Камчатка-2022", в ходе которого было создано 30 авторских блюд и 9 напитков, вошедших в "Камчатское меню". В августе этого года в Камчатском крае прошел международный "Гастрокэмп Камчатка-2023" с участием шеф-поваров из Индонезии, Перу, Таиланда, Иркутска, Москвы, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Итогом стало создание новых авторских блюд для "Камчатского меню", достигнуты договоренности о формировании рабочей группы по разработке концепции Тихоокеанской кухни.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. По итогам 2022 года турпоток в республику составил 490,5 тыс. человек - это те, кто заселялся и регистрировался в гостиницах, отелях. По неофициальным данным, ежегодно Бурятию посещают около 1 млн туристов.