Геннадия Гладкова похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище

Композитор умер 16 октября в возрасте 88 лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Советского и российского композитора Геннадия Гладкова, который умер 16 октября в возрасте 88 лет, похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

"Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг", - сказал собеседник агентства.

О композиторе

Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1961 году, будучи студентом, он написал музыку к спектаклю "Друг детства" по пьесе Михаила Львовского, поставленному в театре "Современник". В дальнейшем он сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. Музыка Гладкова звучала в его спектаклях, поставленных в Театре сатиры ("Проснись и пой", "Чудак-человек") и Театре имени Ленинского комсомола ("Автоград-XXI", "Жестокие игры").

Геннадий Гладков широко известен как автор музыки для кино. Его первой работой стало музыкальное сопровождение к документальному фильму "Тайны минувшего" студии "Центрнаучфильм" (1962). Музыка композитора звучит в фильмах режиссеров Александра Серого ("Джентльмены удачи", "Ты - мне, я - тебе"), Александра Митты ("Точка, точка, запятая…"), Игоря Усова и Геннадия Казанского ("Новогодние приключения Маши и Вити"), Марка Захарова ("Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона"), Яна Фрида ("Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф"), Аллы Суриковой ("Человек с бульвара Капуцинов").

Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе "Самый, самый, самый, самый", "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок". В общей сложности композитор создал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам, а также фильмам-спектаклям.

Гладков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), а также являлся обладателем кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая музыка к фильму" (1990 - "Убить дракона", 1999 - "На бойком месте").