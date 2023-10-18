Моргенштерну грозит новый штраф за нарушение правил деятельности иноагента

По информации Савеловского районного суда Москвы, дату заседания пока не назначили

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алишеру Моргенштерну грозит новый административный штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском районном суде Москвы, в который поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении А. Т. Моргенштерна", - сообщили в суде. Дата заседания пока не назначена.

В июне Савеловский суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за то, что он не указал свой статус иностранного агента в публикациях в соцсетях.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам певец находится за пределами РФ.