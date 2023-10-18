Около 90% платежей в подключенном к "СберТройке" транспорте проходят безналично

Среди регионов, где работает билетная система на базе карты "Тройка", больше всего безналичной оплатой пользуются в Туле, Воронеже, Горно-Алтайске, Петрозаводске, Костроме и Ставрополе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пассажиры Тулы, Воронежа и Горно-Алтайска чаще всего используют безналичный способ для оплаты проезда в регионах, где работает карта "СберТройка". Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

"[IT-компания] "СберТройка" назвала города-лидеры, где пассажиры чаще всего используют безналичную оплату проезда в городском транспорте, подключенном к московской билетной системе: Тула, Воронеж, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Кострома и Ставрополь. Это удобный и быстрый способ платить за поездки: достаточно приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Кроме того, историю поездок можно отследить в личном кабинете", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба комплекса, 87% платежей в городском транспорте, подключенном к "СберТройке" в регионах, происходят безналичным способом: банковской картой, картой "Тройка" или социальными картами.

"По данным "СберТройки", среди регионов, где работает московская билетная система на базе карты "Тройка", больше всего безналичной оплатой пользуются в Туле (96%, 3,5 млн транзакций), Воронеже (96%, 3,4 млн транзакций), Горно-Алтайске (94%, 702,5 тыс. транзакций), Петрозаводске (90%, 878 тыс. транзакций), Костроме (87%, 2,5 млн транзакций), Ставрополе (83%, 1,5 млн транзакций)", - уточнили в пресс-службе.

Ликсутов резюмировал, что Москва делится опытом внедрения инновационной билетной системы на базе карты "Тройка" с регионами. "Пассажиры оценили удобство и активно пользуются безналичной оплатой. Таким способом оплачивают 87% поездок в городском транспорте, где действует "СберТройка". Благодарим власти регионов за желание сотрудничать и внедрять самые современные технологии для повышения комфорта жителей", - заключил заммэра.

"СберТройка" - совместная IT-компания "Сбера", правительства Москвы и правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты "Тройка" в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Цель компании - объединить транспортное пространство Москвы и регионов и сделать перемещение по всей стране удобным и бесшовным. Билетная система действует в более чем 25 регионах страны от Карелии до Хабаровского края.