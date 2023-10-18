В МЧС назвали наиболее предпочтительные в жилищах обогреватели и огнетушители

По мнению замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергея Воронова, "самое безопасное электрооборудование, которое позволяет повысить температуру - это масляные радиаторы"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МЧС России рекомендовало масляные обогреватели для жилья как наиболее безопасные. Эти рекомендации журналистам озвучил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

"Самое безопасное электрооборудование, которое позволяет повысить температуру - это масляные радиаторы. На уровне безопасности (выявлены) практически единичные случаи, когда происходят пожары от этих масляных радиаторов. И то они связаны, в основном, не с нарушением правил эксплуатации, а с производственными дефектами", - сказал он.

Опасными же, по его словам, являются радиаторы со спиральными нагревательными элементами, собранные кустарно. От них не только может воспламениться находящиеся рядом мебель и вещи, но также они могут перегрузить электросеть и вызвать замыкание проводки.

Небезопасным для обогрева является газ, когда конфорки на плите зажигают для повышения температуры в жилище. Опасно сушить над газом белье, напомнил Воронов. На время отсутствия в жилье представитель МЧС рекомендовал закрывать газ вентилем на трубе. "Если мы вспомним старые советские времена, почему у нас в газовом хозяйстве было минимальное количество взрывов? Потому что у нас окна на кухнях были деревянные, сквозняк. Сейчас пластиковое окно - оно герметично", - добавил он.

Если дом отапливается печью, Воронов рекомендовал проводить ее проверку два раза в год: перед началом отопительного сезона и после его завершения. Дымоход необходимо прочищать минимум раз в год, и желательно не топить дровами из хвойных пород деревьев, поскольку от них в трубе скапливается много сажи, что может привести к хлопку и возгоранию. Также можно побелить дымоход с наружной стороны, чтобы были видны трещины, которые необходимо оперативно ликвидировать.

Чтобы обезопасить жилье от огня, Воронов рекомендовал установить автономный пожарный извещатель. В случае появления дыма, он издает громкий сигнал, который способен разбудить владельца жилья и предупредить соседей.

"Для потребителей мы рекомендуем водоэмульсионный (огнетушитель) - он не выходит из строя даже при отрицательных температурах", - сказал специалист МЧС, отметив, что сам держит дома подобный.

Статистика пожаров

По статистике МЧС России, в начале отопительного сезона, когда температура воздуха на улице опускается ниже 15 градусов, число пожаров и погибших в них возрастает на 30%. Подавляющее большинство пожаров происходит в жилых помещениях, до 80% погибших приходится на находящихся дома людей.

Наиболее частыми причинами возгораний становятся неправильная эксплуатация или неисправность электрооборудования (40%), неосторожное обращение с огнем (30%) и неполадки с печами (18%).

За отопительный сезон 2022-2023 гг. произошло 37 тыс. пожаров, которые унесли жизни 4,5 тыс. человек.