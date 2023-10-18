В финал премии "Мы вместе" вышли 128 проектов

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в 2023 году поступило рекордное число заявок - почти 40 тыс.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. 128 проектов стали финалистами международной премии "Мы вместе", начался этап народного голосования. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

"В этом году поступило рекордное число заявок - почти 40 000. Рад сообщить, что финалистами премии стали 128 лучших социальных проектов (52 проекта от волонтеров, 48 - от НКО и 28 - от бизнеса) из 48 регионов России. С каждым годом интерес к премии растет все больше и больше - конкурс в этом году составляет 310 человек на место", - написал он.

Метелев рассказал, что каждый финалист получит возможность пройти образовательную программу в следующем году.

"Ближайшие недели - важные. Вместе с оценкой жюри мы запустили народное голосование за проекты финалистов премии: поддержите своих земляков и просто отличные инициативы на сайте https://dobro.ru/vote/wearetogether", - написал Метелев.

Премия "Мы вместе" учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению президента России Владимира Путина, чтобы выявлять и поддерживать лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России. В 2023 году было подано около 40 тыс. проектов, более 31 тыс. подали волонтеры, 6,7 тыс. - некоммерческие организации, около 2 тыс. - бизнес. Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, пройдет в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" на ВДНХ в начале декабря.