В Коми намерены завершить до конца 2023 года замену всех лифтов старше 25 лет

В регионе планируют провести техническое обследование всего жилого фонда, на основании которого жителям будут предлагать первоочередные ремонтные работы в многоквартирных домах

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Республики Коми намерены до конца этого года завершить замену всех лифтов старше 25 лет. Это касается домов, чьи взносы жильцов на капремонт поступают в "общий котел" фонда капремонта, сообщил зампред правительства республики - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Чибисов.

"В Коми ситуация с лифтами лучше, чем в среднем по Российской Федерации, входим в десятку успешных регионов. К 1 января 2024 года мы заменим все лифты, у которых срок эксплуатации больше 25 лет, это касается домов, которые находятся в "котле". За счет "общего котла" мы все лифты поменяли", - сообщил Чибисов на заседании комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике.

По его словам, останется до 12 многоквартирных домов по всей республике, где жители аккумулируют взносы на капремонт на спецсчетах. "Они не меняют лифты. Мы выйдем везде с инициативой, чтобы переходили со спецсчетов в "общий котел" и за счет него меняли лифты. Если жители такие решения не примут, у них с 1 января 2024 года лифты остановятся. Это небольшое количество домов - до 12 по всей республике", - сказал Чибисов.

В ближайшие два года в Коми будет проведено техническое обследование всего жилого фонда, на основании которого жителям будут предлагать первоочередные ремонтные работы в многоквартирных домах - это ремонт кровель, замена лифтов, инженерных систем, приведение в порядок фундаментов и фасадов. Планируется изменить и схему формирования краткосрочного плана капремонтов. Сейчас он формируется раз в три года. Для быстроты и большей эффективности планируется верстать его по примеру бюджета - ежегодно и на три года вперед. За счет дополнительно изысканных резервов фонд капремонта в Коми будет увеличен в 2024 году в 1,6 раза - с 1,5 млрд до 2,4 млрд рублей.