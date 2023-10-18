Участники СВО могут оформить полис ОМС в фонде "Защитники Отечества" в ЛНР

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что соглашение предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе медицинской реабилитации участников СВО, а также консультации и внесение изменений в полис ОМС

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут оформить полис ОМС в филиале фонда "Защитники Отечества", действующем в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Сегодня (18 октября - прим. ТАСС) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и территориальным фондом ОМС ЛНР. <…> Участники СВО и члены их семей в рамках действующего соглашения теперь смогут обратиться в фонд "Защитники Отечества" для оформления полиса ОМС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что подписанное соглашение также предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи по ОМС, в том числе медицинской реабилитации участников СВО, а также консультации и внесение изменений в полис ОМС.

Ранее правительственная газета "Республика" сообщила, что территориальный фонд ОМС и ГУП "Почта ЛНР" подписали договор о сотрудничестве, согласно которому сотрудники почтовых отделений теперь могут принимать документы от жителей республики для оформления полисов ОМС. При этом, по словам главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, свыше 450 тыс. жителей республики с марта оформили полисы обязательного медицинского страхования.

Церемония открытия территориального Фонда обязательного медицинского страхования прошла 2 марта. В этот же день первые жители республики получили полисы, оформленные и выданные на территории региона.