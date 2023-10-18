Правнук писателя Ф. М. Достоевского презентует свою первую книгу в Петербурге

Дмитрий Достоевский сообщил, что в печатном виде книга выйдет в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Дмитрий Достоевский, правнук известного российского писателя Ф. М. Достоевского, в декабре презентует свою первую книгу, в которой расскажет о жизни писателя и его близких родственниках. Об этом он сообщил ТАСС в Петербурге.

"Это книга моих воспоминаний, а я прожил уже 78 лет. Я рассказываю о детях Анны Григорьевны - жены Достоевского и о других родственниках Ф. М. Достоевского, что с ними происходило после 1917 года. Также о своем отце Андрее Андреевиче - племяннике писателя, а также о своей собственной жизни. В печатном виде книга выйдет в декабре. Это моя первая книга", - сказал он.

Дмитрий Достоевский также отметил, что пока точный тираж не определен, но планируется, что он составит не менее 1 тыс. экземпляров, книга будет представлена также в электронном виде.

До этого правнук писателя создавал только маленькие рассказы, первая публикация была о немецких военнопленных. Рассказ был напечатан в Германии на немецком языке, также была еще публикация о трамваях. Дмитрий Достоевский около 10 лет проработал водителем трамвая в Ленинграде. В общей сложности он сменил 20 профессий, но эта была самой любимой и продолжительной. Кроме того, с рассказами о Ф. М. Достоевском он объездил 20 стран, участвуя в различных научных конференциях.

"Мне говорят, что по характеру я очень похож на своего предка Достоевского. Я считаю, что в нем были две важные черты: честность во всем и незлопамятность", - добавил правнук писателя.