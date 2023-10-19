В Приамурье школе присвоят имя Героя России Владимира Барахтенко

Майор погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Благовещенской школе в Амурской области присвоят имя выпускника, Героя России Владимира Барахтенко, который погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.

"Школе №26 присвоят имя выпускника, Героя России Владимира Барахтенко. Владимир Сергеевич героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. С такой инициативой вышел друг героя, выпускники и командный состав высшего командного училища", - говорится в сообщении.

Присвоение имени школе обсудили на собрании педагогического коллектива. В рамках проекта "Имя героя - школе" в течение года в учебном заведении будут проходить патриотические мероприятия - тематические классные часы, педагогические советы, родительские собрания и открытие экспозиций. В мае в школе откроют мемориальную доску в память о Владимире Барахтенко.

При выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции группа снайперов под командованием майора Владимира Барахтенко, отражая атаку противника, уничтожила 32 националиста и 3 бронемашины. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении спецзадания, майору Барахтенко присвоено звание Героя России посмертно.

Владимир Барахтенко при жизни имел множество наград: Орден Мужества, медаль ордена "За заслуги пере Отечеством" 1-й степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медаль "За отвагу", медаль "За воинскую доблесть" 2-й степени, медаль "За отличие в военной службе" 2-й степени, медаль "За отличие в военной службе" 3-й степени, медаль "Участник военной операции Сирии".