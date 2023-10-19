В России установят постоянный пожарный надзор на критически важных объектах

Надзор обеспечит оперативность принятия решений для предупреждения техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянный федеральный государственный пожарный надзор на критически важных объектах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об объектах, критически важных для национальной безопасности страны (их перечень утверждается правительством РФ), других особо важных пожароопасных объектах, закрытых административно-территориальных образованиях, особо ценных объектах культурного наследия, федеральных территориях.

Ранее введение пожарного надзора в режиме постоянного государственного контроля на таких территориях было законодательно не урегулировано. Плановые контрольно-надзорные мероприятия проводились там с периодичностью один раз в три-четыре года.

Новые нормы устанавливают на перечисленных объектах постоянный федеральный государственный пожарный надзор, который обеспечит оперативность принятия решений для предупреждения возникновения техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня его официального опубликования.