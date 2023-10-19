В Москве стартует цикл экскурсий в музеи для учащихся школ и колледжей

Цель мероприятий - сформировать у детей интерес к изучению культурно-исторического наследия страны

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный исторический музей и Музей истории ГУЛАГа подготовили интерактивные программы для столичных школьников и студентов колледжей, сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

"Для столичных школьников и студентов колледжей стартует цикл интерактивных образовательных экскурсий в музеи столицы. Просветительские программы для детей уже подготовили Государственный исторический музей и Музей истории ГУЛАГа. Дети посещают мероприятия бесплатно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Историческом музее учащиеся узнают о разных периодах истории страны: с древних времен до наших дней. Там будут доступны программы: "Огонь, сотворивший чудеса" о том, как люди учились пользоваться огнем, "Как и чему учили на Руси" об образовании в X-XV веках и другие. В Музее истории ГУЛАГа пройдет программа "Открывая дверь в прошлое", где дети не только послушают мини-лекцию об экспонатах музея, но и получат листы с заданиями по экспозиции.

Экскурсии для учащихся будут проходить каждую неделю, их цель - сформировать у детей интерес к изучению культурно-исторического наследия страны. Организатор программы - Московский центр воспитательных практик, добавили в пресс-службе.