В Ингушетии до конца 2024 года создадут крупный диагностический медцентр

Центр будет рассчитан на 450-500 посещений в сутки, а амбулаторный прием будет вестись по основным медицинским направлениям

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Крупный диагностический медицинский центр, не уступающий по качеству услуг федеральным клиникам, откроют в административном центре Ингушетии Магасе в четвертом квартале 2024 года, чтобы жителям региона не пришлось выезжать за пределы республики для обследования. Об этом ТАСС рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Очень многие выезжают за пределы региона для диагностики и получения консультации от узких специалистов в крупных медучреждениях страны. Но теперь у нас появится в Магасе клиника, это инвестиционный проект, который будет реализован при содействии Микаила Гуцериева, инвесторы сейчас выбирают здание, в котором она разместится, а далее закупят необходимое оборудование. Открытие диагностического центра позволит нам создать более 120 новых рабочих мест, это в первую очередь медики, для которых будет проведено обучение на базе ведущих московских клиник, а также мы привлечем перспективных ингушских врачей, которые ранее покинули республику и работали в других регионах", - сказал Калиматов.

По его словам, центр будет рассчитан на 450-500 посещений в сутки, а амбулаторный прием будет вестись по основным медицинским направлениям: терапия, кардиология, гинекология, урология, хирургия, травматология, педиатрия и т.д.

"В первую очередь медики центра намерены вывести статистику и понять, какие именно заболевания преобладают среди населения республики. А после планируется привлекать к сотрудничеству лучшие институты Москвы, к примеру, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена для лечения онкологических заболеваний или Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко", - добавил глава региона.

Калиматов также отметил, что в будущем инвесторы планируют строительство в Магасе второго корпуса, в котором будет создана возможность стационарного лечения больных.