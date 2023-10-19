В Карелии приняли закон о выплатах педагогам за успехи учеников

Инициативу о введении денежного поощрения для педагогов предложил глава региона Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли закон о выплате педагогам 100 тыс. рублей за подготовку победителей всероссийских школьных олимпиад и выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроект направлен на поощрение педагогов, подготовивших стобалльников по итогам государственной аттестации и победителей всероссийских олимпиад школьников. Данный проект особенно актуален в Год педагога и наставника, когда мы говорим об особом статусе педагога", - прокомментировала инициативу председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова во время сессии.

Инициативу о введении денежного поощрения для педагогов предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. По данным властей, высоких результатов на ЕГЭ и олимпиадах в регионе ежегодно добиваются от трех до пяти школьников, а также 20-25 выпускников. Как пояснил ранее министр образования и спорта региона Роман Голубев, если один педагог подготовит двух стобалльников, то он получит 200 тыс. руб.

Ранее глава Карелии поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых педагогов, которые работают в городах. Как и сельские молодые педагоги, они будут получать выплату в размере 100 тыс. рублей.