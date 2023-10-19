Путин поручил выделить грант Смоленскому госуниверситету на проект межвузовского кампуса

Президент ожидает выполнения поручения до 15 февраля

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил администрации Смоленской области предоставить Смоленскому государственному университету грант на разработку проектной документации для межвузовского кампуса в 2024 году. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать администрации Смоленской области обеспечить в 2024 году предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Смоленский государственный университет" в целях разработки проектной документации для реализации проекта по созданию университетского кампуса в Смоленске", - говорится тексте. При этом уточняется, что срок выполнения поручения - 15 февраля 2024 года.

Также к реализации проекта по созданию кампуса рекомендуется подключиться Сбербанку, Росатому и корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в том числе в части, касающейся обеспечения его оборудованием.

Ранее на совещании 9 сентября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что строительство межвузовского кампуса обойдется примерно в 15 млрд рублей. На первый этап строительства будет направлено около 6 млрд рублей, строительство будет идти в 2025-2026 годах. По его словам, в кампусе предполагается создание 13 объектов, два из которых будут модернизированы, 11 - новое строительство. Кроме того, будет организована жилая инфраструктура для студентов и преподавателей.

Врио губернатора Василий Анохин в ходе совещания сообщил, что кампус планируется создать к 2029 году.