Херсонский заповедник "Аскания-Нова" сотрудничает с тремя зоопарками в РФ

Команда заповедника также начала подготовку документов для вступления в Союз зоопарков и аквариумов России

АСКАНИЯ-НОВА, /Херсонская область/. 19 октября. /ТАСС/. Уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области сотрудничает уже с тремя зоопарками других регионов России, в ближайшее время руководство планирует заключить соглашение еще с краснодарским "Сафари-парком". Об этом сообщил ТАСС директор биосферного заповедника Дмитрий Мещеряков.

Он уточнил, что команда заповедника также начала подготовку документов для вступления в Союз зоопарков и аквариумов России, а также в Евразийскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

"Нами подписаны соглашения о сотрудничестве с ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский", Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи", зоопарком Ростова-на-Дону, ялтинским зоопарком "Сказка". В ближайшее время планируется заключение соглашения с краснодарским зоопарком "Сафари-парк", - сказал он.

По его словам, соглашение подразумевает взаимные консультации специалистов и обмен животными. Например, в рамках сотрудничества в Ростовскую область будут переданы две особи лошадей Пржевальского, которых, как пояснил директор заповедника, в дикой природе не фиксировалось с 1969 года. "Гордостью нашего заповедника является табун диких лошадей Пржевальского. На текущий момент в мире проживает около 2 тыс. особей, из них 500 в Европе. В "Аскании-Нова" содержится 61 особь, 4 особи - приплод этого года", - рассказал он ТАСС.

Обитатели заповедника

Во время поездки по степи на уазике корреспондентам ТАСС удалось увидеть лошадей Пржевальского, бизонов, быков породы серая украинская и их потомство, сайгаков, а также журавлей и огарей. Затем руководство заповедника показало загоны с зебрами, где они проведут зиму. Нетипичные для этой широты животные были завезены создателем заповедника русским немцем Фридрихом Фальц-Фейном еще в 19 веке. Как рассказала ведущий специалист отдела сохранения разнообразия диких животных Юлия Герсимчук, на данный момент в "Аскании-Нова" живут 36 особей зебр, из них 8 малышей этого года, их уже переместили на зимовку в теплое помещение. "Определенные виды экзотических животных заповедника требуют особого содержания зимой, поэтому они уже переведены до весны в специальные помещения. Скорректирован рацион, заготовлено более 800 тонн сена для копытных. Мы полностью готовы к зимнему периоду", - пояснил директор заповедника.

На следующий год у руководства также уже есть план, как привлечь туристов. "Мы подготовим экскурсионный маршрут в зоопарке, в дендропарке. У нас также будет изюминка - сафари-маршрут для фото в Большой Чапельский под, где у нас в естественных условиях проживают у нас копытные. Никакой охоты - она здесь запрещена", - отметил Мещереков.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.

Как подчеркнул Мещеряков, если бы заповедник "был государством, он бы занял 11 место по площади среди маленьких государств мира и расположились бы между Мальтой и Гренадой" - территория превышает 333 квадратных километра. Единственный в Европе естественный ландшафт сухой типчаково-ковыльной степи занимает 11 054 га, там произрастает более 500 видов растений. На данный момент в заповеднике содержится более 3 тыс. животных. Среди них 37 копытных, из них 4 вида занесены в Красную книгу. В заповеднике встречаются 70 видов птиц, из 19 - в Красной книге.