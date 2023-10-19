Представители 45 регионов участвуют в семинаре "Без срока давности" в Новгороде

В рамках семинара участники обсудят ключевые вопросы связанные с сохранением памяти о жертвах фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой отечественной войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Около 200 представителей патриотических объединений из 45 регионов страны обсудят сохранение исторической памяти на Всероссийском семинаре "Без срока давности", который проходит в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил руководитель программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

"Здесь, в Великом Новгороде, собрались около 200 представителей патриотических объединений из 45 регионов страны. Они обсудят свои лучшие практики и обменяются ими", - сказал Радько.

В рамках семинара участники обсудят ключевые вопросы связанные с сохранением памяти о жертвах фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой отечественной войны. По словам Радько, проект "Без срока давности" уверенно вошел в линейку проектов, которые реализует программа "Роспатриот", и очень быстро стал одним из приоритетных. "В этом проекте мы взяли на себя важную просветительскую роль. Через нестандартные форматы, общение с ведущими историками, журналистами и общественными деятелями мы стараемся донести до молодёжи ключевые задачи проекта и показываем, что он не про прошлое, он про будущее, про важность сохранения памяти нашего народа и страны", - добавил он.

Участниками семинара в очном и онлайн-форматах станут лидеры патриотических общественных объединений и проектов, представители молодежного сообщества федерального проекта, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники региональных центров патриотического воспитания, региональные координаторы Федерального проекта, а также участники детских и молодежных творческих коллективов. Образовательная программа включает в себя четыре блока. Основным направлением программы станет исследование и подготовка новых форматов реализации мероприятий федерального проекта "Без срока давности" в системе патриотического воспитания детей и молодежи. Помимо этого, участники семинара рассмотрят вопрос важности проведения современных судебных процессов по геноциду мирного населения в годы Великой отечественной войны, узнают о форматах организации творческих мероприятий по тематике проекта и поделятся лучшими региональными практиками.