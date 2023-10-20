В Петербурге открывается Всероссийский форум "Белые ночи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Всероссийский спортивно-образовательный форум "Белые ночи" соберет в Петербурге олимпийских чемпионов, юных профессиональных спортсменов и любителей айкидо со всей страны. В рамках форума пройдут круглые столы, панельные дискуссии, стратегические сессии, экскурсии и спортивные состязания. Также город впервые примет фестиваль "Петербургская айки-осень".

"Форум в Санкт-Петербурге объединит специалистов и любителей айкидо и станет центром для обмена опытом и знаниями. <...>. Уверен, что каждый участник форума получит новые возможности для расширения своих компетенций", - приводятся на официальном телеграм-канале Российского союза боевых искусств (РСБИ) слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

Центральной площадкой форума станет Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Здесь 20 октября состоится торжественное открытие, после которого на пленарном заседании выступит Герой Российской Федерации, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.

Программа мероприятий форума в целом ориентирована на молодежь и студенчество и направлена на принятие решений, которые позволят улучшать и развивать современную систему детского, юниорского и студенческого спорта.

В рамках форума пройдут всероссийские соревнования "Кубок памяти Макашева 2023", участники которых будут соревноваться в различных дисциплинах и весовых и возрастных категориях - от 13 до 15 лет, от 16 до 18 лет и от 19 лет.

Город впервые примет фестиваль "Петербургская айки-осень", который объединит представителей самых разных школ и направлений айкидо. В течение двух дней ведущие инструкторы России будут проводить бесплатные мастер-классы и тренировки для тех, кто успел подать заявки.

Всероссийский спортивно-образовательный форум "Белые ночи" проводится исполкомом Национального совета айкидо России и РОО "Спортивный клуб "Ленкай" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда президентских грантов.