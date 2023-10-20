В Челябинске на рекультивированной свалке построят цветоводческий комплекс

По словам главы города Натальи Котовой, монтаж первой теплицы начнется в ноябре

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов на рекультивированной челябинской свалке начнется в ноябре. Первые цветы украсят гостевые маршруты Челябинска в мае 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Челябинской области.

"В рамках Всероссийского детского экологического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин оценили новые возможности уникального объекта - рекультивированной челябинской свалки. <…> Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что монтаж первой теплицы начнется уже в ноябре, а в феврале в ней будут посажены петунии и другие цветы", - сказали в пресс-службе.

По словам Котовой, в мае 2024 года цветы будут готовы к высадке, они украсят гостевые маршруты города - проспект Ленина и Свердловский проспект.

В сентябре 2021 года со ссылкой на местные власти сообщалось, что Федеральный экологический оператор (предприятие госкорпорации "Росатом") успешно завершил рекультивацию челябинской городской свалки с опережением графика практически на месяц. Работы по рекультивации начались в 2019 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Свалка стала крупнейшим в России объектом по площади рекультивации: в полезное использование возвращена территория площадью 74,5 га, по итогам также улучшилась экологическая ситуация в Челябинске, где проживают свыше 1 млн человек.

Челябинская городская свалка функционировала с 1949 года, была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год. В прежние годы мусор на свалке периодически горел, а фильтрат со свалки попадал в грунтовые воды и в реку Миасс.